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В России захотели ограничить рост цен на продукты

Контролировать рост цен на продукты в России поможет клапанное регулирование, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук, бывший начальник аграрного департамента правительства РФ Леонид Холод.

Правительство России ограничит и будет контролировать цены на продукты. Такое обещание дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что ретейлеры сегодня завышают стоимость на некоторые продукты в десятки раз. Для борьбы с недобросовестными предпринимателями будет использован механизм, который уже применяется для контроля цен на медицинские изделия и лекарства.

 "В рыночное ценообразование лучше не вмешиваться. На самом деле речь идет о двух вещах в одном флаконе. С одной стороны, они предлагают ввести клапанное регулирование, как на лекарства. Когда резко повышается цена в рыночных условиях, это или экстремальная ситуация на рынке или сговор, нарушение. Тогда государство определяет минимально или максимально возможные цены. Клапанное регулирование может подействовать", – рассказал Леонид Холод.

 Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко отказался давать комментарий 

радио Sputnik и объяснил, что предложение по возможному ограничению роста цен на продукты разрабатывается на время чрезвычайной ситуации, которую в нашей стране пока не ввели.  

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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