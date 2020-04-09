Утверждены новые редакции перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, оплата которых налогоплательщиком учитывается при определении суммы социального налогового вычета

/В России/

Постановление от 8 апреля 2020 года №458

Подписанным постановлением утверждены перечень медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновлённым) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, и перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях и у индивидуальных предпринимателей, суммы оплаты которых учитываются при определении суммы социального налогового вычета. Действующие в настоящее время перечни, утверждённые постановлением Правительства от 19 марта 2001 года №201, признаются утратившими силу. Актуализация перечней обеспечит налогоплательщикам возможность получать социальный налоговый вычет в связи с оказанием на платной основе любой медицинской помощи.

Источник: http://government.ru/docs/39449/