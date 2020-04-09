Путин снял с должности начальника следственного департамента МВД

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Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

Президентский указ опубликовали на портале правовой информации.

Причины снятия генерала в указе не приводятся.

Третьего апреля Басманный суд арестовал двух заместителей Романова — генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

По версии следствия, они помогли перевести под домашний арест девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/politics/43991502/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink