/В России/

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях реализации задач государственной молодёжной политики

Постановление от 8 апреля 2020 года №462

Распоряжением Правительства от 3 апреля 2020 года №862-р Росмолодёжи в 2020 году выделены из резервного фонда Правительства более 242 млн рублей для предоставления Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» субсидии на организацию помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Подписанным постановлением Правила предоставления в 2020–2022 годах субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях реализации задач государственной молодёжной политики (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 года №657) дополнены положениями о предоставлении такой субсидии.

Источник: http://government.ru/docs/39468/

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Категория: Новости / В России

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