«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей

/В России/

«Ростелеком» стал учредителями онлайн-хакатона VirusHack — первого масштабного мероприятия по поиску инновационных решений для комфортной жизни в новых реалиях. Стратегические партнеры мероприятия — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (структура правительства Москвы) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Целью хакатона станет разработка технологий возможностей для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к нестандартным условиям.

Для участия в хакатоне приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, управлении проектами. Во время хакатона они смогут прокачать свои навыки в командах, с каждой из которых будут работать топ-эксперты. Участники получат возможность общения с лидерами мнений из различных сфер бизнеса, ИТ и госорганов, а также отраслевыми экспертами.

Регистрация на онлайн-хакатон VirusHack стартует 13 апреля и продлится до 30 апреля 2020 года, сам хакатон состоится 3–5 мая 2020 года. Полные правила проведения мероприятия будут опубликованы 13 апреля.

Командам предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по шести тематическим трекам:

«В четырех стенах» — как правильно организовать удаленную работу,

поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать

«навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально

слабозащищенных категорий граждан и другие;

поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан и другие; Новая экономика — бизнес-процессы вне и без офиса, электронная

коммерция и логистика, HR на «удаленке», дистанционный профессионал,

сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса

(интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее) и другие;

коммерция и логистика, HR на «удаленке», дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса (интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее) и другие; Здоровье — телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и

пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с

использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта,

электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских

изделий и другие;

пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий и другие; Онлайн-образование — сервисы для мотивации и вовлеченности учеников

(включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы

учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по

новым инструментам (peer to peer) и другие;

(включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peer to peer) и другие; Городская среда — умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные

сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами и другие;

«Мегаполис Москва» от Агентства инноваций Москвы — сервисы для

улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях,

поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время

изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы.

Источник: https://www.company.rt.ru/press/