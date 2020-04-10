Как работают мошенники под прикрытием коронавируса?

/В России/

Сегодня можно выделить три новых направления среди злоумышленников, связанных с коронавирусом.

О них в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Первое направление – классические обращение реальных жителей, которые отменяют свои путешествия, отменяют ранее купленные авиабилеты. У людей возникает много вопросов, куда обратиться, что сделать. Часть вопросов люди задают на форумах, в соцсетях. Мошенники активно мониторят эти обращения и, выдавая себя за представителя той или иной компании, выходят на связь и предлагают предоставить номер карты. Например, для оформления возврата денежных средств. Пытаются выманить не только номер, но и дату, до которой она действует, код на обратной стороне. Для подтверждения просят сообщить код из смс", – рассказал Алексей Сизов.

Второе направление - работа медицинских учреждений и потенциальные новости, связанные с обстановкой в том или ином регионе.

"Это может быть, например, фишинговая рассылка, что поликлиника такая-то начала работать в новом режиме, запись к врачу в экстренном случае теперь проводится по такому-то адресу. Чаще всего в письмо вложена ссылка, после перехода по которой вам предложат ввести персональные данные. Или ваше устройство могут заразить вирусом, который сам похитит ваши платежные реквизиты", – рассказал Алексей Сизов.

Третье направление – госорганы, отметил эксперт. Механика такая же – отправка фишинговых писем.

Алексей Сизов также предупредил о надвигающейся четвертой волне мошенничества.

"В регионах, где уже вводятся электронные пропуска, злоумышленники сразу подключатся и будут рассылать письма. Предлагать зарегистрироваться в системе предоставления удаленных пропусков. Возможно начнут предлагать скачивать приложения, имитировать сбои, а потом просить установить средство удаленного доступа, чтобы просмотреть сбой. С помощью этого они смогут получить реквизиты платежных инструментов", – предупредил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/