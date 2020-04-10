Марат Хуснуллин провёл заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в Иркутской области

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В заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие представители Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Росводресурсов.

Открывая заседание, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин отметил, что в кратчайшие сроки правительству Иркутской области будут выделены дополнительные бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства для расселения граждан из аварийного жилья.

Вице-премьер обратился к участникам заседания: «По итогам поездки в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области я дал ряд поручений. Работа идёт в оперативном режиме, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Часть поручений уже исполнены, в том числе создан штаб, который в ежедневном режиме занимается вопросами восстановления, контролирует заказчиков, строителей, поставщиков». Марат Хуснуллин заявил, что необходимо ускорить общую работу и темпы строительства. «Я дал поручение разработать проект о выделении дополнительных средств из федерального бюджета для расселения домов в Тулуне и Нижнеудинске. Требуется скорейшее решение вопросов, касающихся финансового обеспечения программы», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

В ходе заседания Марат Хуснуллин напомнил о сроках заключения государственных контрактов на строительство гидротехнических сооружений в Иркутской области. «В числе первоочередных задач – берегоукрепление и строительство защитных дамб. Обращаю ваше внимание на необходимость заключить государственные контракты на строительство гидротехнических сооружений инженерной защиты до 15 мая этого года», – заявил вице-премьер. По словам Марата Хуснуллина, на эти цели также будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета.

11 марта Заместитель Председателя Правительства посетил Иркутскую область, где осмотрел ход восстановления городов, пострадавших во время наводнения летом 2019 года. На месте были проведены совещания с участием полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации.