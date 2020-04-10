Увеличен максимальный размер ипотечного кредита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода

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Постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года №435 были установлены максимальные размеры кредитов, по которым заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заёмщиком своих обязательств.

Для кредитов, выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, такой максимальный размер составлял 1,5 млн рублей. Подписанным постановлением максимальный размер ипотечного кредита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, увеличен до 2 млн рублей. Для жилых помещений, расположенных в Москве, максимальный размер ипотечного кредита установлен на уровне 4,5 млн рублей; для жилых помещений, расположенных в Московской области, Санкт-Петербурге и в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, – 3 млн рублей.

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации