Ногинские спасатели спасли пенсионерку

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В четверг, 9 апреля, работники поисково-спасательного отряда №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пенсионерку, застрявшую на чердаке своего дома в деревне Большое Буньково Богородского городского округа.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Сергей Тимофеев рассказал, что вызов поступил на пульт диспетчера ПСО-8 вечером.

«Мы оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили парализованную 70-летнюю женщину на чердаке своего дома. Она рассказала, что поднялась наверх для того, чтобы долить теплоноситель в расширительный бак, однако почувствовала себя плохо и не смогла спуститься вниз. Мы уложили женщину на носилки, зафиксировали и с помощью специального альпинистского оборудования спустили её на первый этаж, где уложили пенсионерку на кровать. После успешного спасения мы передали женщину дочери и вызвали бригаду скорой помощи», - сообщил Сергей Тимофеев.

Женщины поблагодарили спасателей за оперативно оказанную помощь.

Источник: https://www.mosoblspas.ru/