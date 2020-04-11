Дистанционная покупка жилья стимулируется скидками: продажи застройщиков в режиме онлайн

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В связи с продлением Президентом России карантина до 1 мая в качестве меры по борьбе с пандемией COVID-19 многие застройщики, не останавливая стройки, активно переводят в режим онлайн процесс продаж жилья и сопутствующие ему бизнес-процессы.

Представители ряда девелоперских компаний подробно рассказали порталу ЕРЗ.РФ, каким образом реализуют они дистанционный формат.

«Глобальная ситуация диктует нам новые условия, мы переводим все общение в онлайн, временно приостанавливая личный прием посетителей в наших офисах и на объектах», — сообщил директор Департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев. Любую квартиру, паркинг или коммерческое помещение в объектах Группы ЦДС можно забронировать онлайн, пояснил топ-менеджер.

С веб-камер, расположенных на строительных площадках, ведутся онлайн-трансляции. И данная видео-информация в режиме реального времени появляется на интернет-страницах соответствующих строящихся жилых комплексов — к услугам потенциальных покупателей и просто интересующихся граждан, уточнил Терентьев.

К слову, текущее строительство на объектах Группы ЦДС, по его словам, идет полным ходом в соответствии с графиком.

Помимо перехода на удаленный формат работы для поддержки своих покупателей ЦДС вводит дополнительные скидки на квартиры и машино-места в паркингах, сообщил Сергей Терьентьев. При этом он проинформировал, что объем обращений от потенциальных покупателей в марте и начале апреля заметно вырос

Аналогичным образом перестроились на работу в новой ситуации и офисы известного российского застройщика — компании Брусника, о переходе продаж которого на режим онлайн на днях рассказал портал ЕРЗ.РФ.

Сегодня, как пояснили порталу ЕРЗ.РФ в пресс-службе компании, чтобы проконсультироваться по заинтересовавшей квартире или проекту, необходимо записаться на встречу через специальную форму на сайте.

После этого с потенциальным клиентом свяжется представитель службы заботы для уточнения деталей и закрепления персонального менеджера. Далее менеджер в назначенное время пришлет ссылку на онлайн-встречу.

Присоединиться к встрече можно через приложение «Брусники» на смартфоне или на ее сайте, зайдя туда с браузера компьютера. На консультации можно задать любые вопросы, узнать про архитектурно-инженерные особенности проектов, изучить инфраструктуру и общественные пространства, планировки, выбрать оптимальный способ покупки.

Понравившуюся квартиру можно тут же забронировать и закрепить бронь через онлайн-банкинг.

В дальнейшем весь процесс сделки — получение ипотеки, регистрация договора в Росреестре и другие процедуры — также можно провести дистанционно через IT-платформу Сделка.рф.

«Первые сделки показали состоятельность этой схемы и подтвердили нашу гипотезу о том, что это удобно, оперативно и информативно с точки зрения сервиса», — так прокомментировали в руководстве переход на цифровую удаленку.

Важно отметить, что для своих корпоративных партнеров из числа федеральных агентств недвижимости «Брусника» запустила онлайн-вебинары, на которых ее менеджеры и технические специалисты разъясняют особенности проведения сделок в режиме онлайн.

Крупнейший fee-девелопер Московской области KASKAD Недвижимость, специализирующийся на возведении малоэтажной загородной недвижимости, в дни карантина также работает по схожей удаленной схеме.

«Для дополнительного стимулирования потенциальных покупателей мы предлагаем скидку в размере 1% от покупки при онлайн-регистрации сделки», — сообщили порталу ЕРЗ.РФ в руководстве компании.

Представители девелопера также отметили, что на фоне падения курса рубля и вынужденной самоизоляции сегодня среди россиян растет интерес к загородной недвижимости. Это привело к тому, что количество обращений в KASKAD Недвижимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 20%.

«Несмотря на неминуемое повышение себестоимости строительства, связанное с удорожанием импортных строительных материалов, в настоящее время у компании пока сохраняется возможность корректировать цены в сторону повышения крайне незначительно», — подчеркнули топ-менеджеры подмосковного застройщика.

Как ранее отмечал портал ЕРЗ.РФ, дистанционное коммуницирование с клиентами и партнерами ввели и такие известные застройщики, как ПИК, AFI Development, ГК Интеко, А101, ГК Основа, Крост, ГК ФСК, Capital Group, ГК Главстрой, ГК Кортрос.

«Договор на приобретение квартиры подписывается либо с помощью электронной подписи, либо доставляется курьерской службой на дом покупателю, а затем отправляется на регистрацию в Росреестр», — рассказал коммерческий директор ГК Основа Игорь Сибренков.

Впрочем, управляющий партнер ВекторСтройФинанс Андрей Колочинский призывает коллег не слишком обнадеживаться онлайн-форматом, каким бы он ни был хорошим и удобным.

«Во-первых, не все клиенты готовы покупать недвижимость онлайн, так как внушительный бюджет покупки зачастую предполагает знакомство с объектом и посещение стройплощадки, цитирует эксперта РИА Недвижимость. — Во-вторых, отделения МФЦ закрылись, а Росреестр приостановил регистрацию договоров и это фактически парализовало работу отделов продаж».

Кроме того, отмечает девелопер, сегодня не всегда все этапы сделки можно совершить дистанционно, и в некоторых случаях требуется личное присутствие клиента, что в условиях самоизоляции также накладывает определенные ограничения.

Поэтому, по мнению Андрея Колочинского, несмотря на ажиотажный спрос на жилье и наблюдавшиеся интерес к нему в марте, по итогам апреля число сделок на рынке недвижимости сократится.

Между тем в сложившихся де факто карантинных условиях застройщики стимулируют онлайн-продажи скидками в диапазоне 1—7% от сделки, заключенной дистанционно.

Так, по информации РИА Недвижимость, такие дисконты в той или иной форме представляют уже практически все вышеперечисленные застройщики.

Источник: Единый ресурс застройщиков