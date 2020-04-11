Очередная попытка придать апартаментам статус жилого помещения

/В России/

Члены Совета Федерации разработали и внесли в Правительство законопроект, наделяющий апартаменты статусом жилых помещений, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

По словам одного из главных инициаторов и авторов документа, председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко (на фото), разработанный законопроект:

1.Выделяет новый вид жилых помещений - "апартаменты многофункциональном доме";

2.Определяет статус уже построенных апартаментов и зданий с ними, а также условия обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в таких помещениях.

После получения замечаний и предложений со стороны Правительства работа над законопроектом будет продолжена во взаимодействии с Минстроем России, пообещал сенатор.

Профильный замглавы Правительства Марат Хуснуллин (на фото) заявил РИА Недвижимость, что дал поручение Минстрою представить предложения по внесению правовой ясности в статус такого продукта от застройщиков, как апартаменты.

«Решение статуса апартаментов, действительно, давно назрело», — признал вице-премьер.

Напомним, что в настоящее время апартаменты, представляющие собой вполне комфортные аналоги квартир, как правило, располагаются в многофункциональных зданиях, де юре они имеют статус нежилых помещений.

Но при этом продаются многими застройщиками в крупных городах с использованием договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), и обычно на 20—25% дешевле квартир аналогичного класса.

Последнее обстоятельство обусловлено тем, что из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить в них постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги ЖКХ и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции.

К тому же, в случае проблем у застройщика с завершением проекта и вводом дома в эксплуатацию, дольщики апартаментов не защищены законодательно.

Как ранее неоднократно отмечал портал ЕРЗ. РФ, из-за неурегулированности всех этих вопросов осенью 2018 года Правительством и Советом Госдумы был отвергнут родившийся в недрах нижней палаты законопроект №488847-7, предлагавший перевести данные помещения в разряд жилых путем внесения ряда поправок в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы РФ.

В случае принятия нового законопроекта, предложенного Совфедом и доработанного с учетом предыдущего неудачного опыта Госдумы, апартаменты как продукт на рынке жилья сравняются по ценам с квартирами, единодушно заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Однако закон определит только общую модель, а ее детализация будет зависеть от изменения конкретных правил, заметила управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая (на фото).

Соответственно, далее сценарий может быть разным, подчеркнула аналитик. То есть застройщики, по ее мнению, с энтузиазмом воспримут урегулирование статуса апартаментов в качестве жилья и станут инвестировать в них только в том случае, если девелоперам дадут максимальную свободу в градостроительных, технических, инфраструктурных вопросах.

Между тем со стороны отраслевого сообщества с показательной критикой всех предыдущих попыток законодательно урегулировать статус апартаментов неоднократного выступал генеральный директор Института развития строительной отрасли (ИРСО) Кирилл Холопик (на фото).

По мнению эксперта, приравнивание апартаментов к жилью противоречит самой концепции градостроительного законодательства, поскольку фактически апартаменты зачастую строятся в тех градостроительных зонах, где жилищное строительство запрещено де юре и нецелесообразно де факто.

«Пока не будут даны ответы на вопросы, что делать с апартаментами, расположенными в водоохранных зонах , зонах магистральных газопроводов (такие дома надо сразу же отселять), в местах с ограниченной инсоляцией (солнечный свет не попадает в окна), никакие популистские законопроекты, касающиеся статуса этого вида недвижимости, не смогут быть одобрены — ни Минстроем, ни Правительством», — резюмировал Кирилл Холопик.

Источник: ЕРЗ