Сегодня стоит подумать над крупным госзаказом на жилье

/В России/

Экспертное мнение президента Фонда «Институт экономики города» Н. Б. Косаревой о ситуации в отрасли жилищного строительства и возможных мерах поддержки.

Сегодня в центре всеобщего внимания только одна тема — коронавирус! При этом все чаше обсуждаются вопросы влияния эпидемиологических мер на экономику, хотя пока преобладают макроэкономические оценки и прогнозы.

Примером одного из первых микроэкономических исследований является опрос представителей строительного комплекса о влиянии пандемии коронавируса на деятельность застройщиков жилья.

Опрос проведен ООО «Институт развития строительной отрасли» в период с 31.03.2020 по 03.04.2020 по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА).

Вслед за децентрализацией принятия субъектами РФ ограничительных мер обращает на себя внимание дифференциация оценки ситуации в строительстве участниками рынка из разных регионов. Например, если в одних субъектах РФ власти объявили, что стройки не будут закрыты (в частности, в Москве, Пензенской и Иркутской областях, Приморском крае), то в других, напротив, участники опроса сообщают, что стройки уже закрыты или это произойдет в ближайшее время.

В ряде регионов участники рынка дезориентированы, поскольку там циркулируют разные сообщения, порой диаметрально противоположного свойства. Так, одни источники утверждают, будто власти объявили, что стройки не будут закрыты, а другие — что, похоже, дело идет как раз к закрытию строек. Например, именно такая ситуация, судя по опросу, наблюдается в Краснодарском крае, хотя 15,4% опрошенных девелоперов из этого региона планируют продолжать строительство.

В целом четверть опрошенных участников строительной сферы сообщили, что они уже остановили строительство (в частности, так поступили 100% опрошенных из Тюменской области, 50% — из Воронежской области). С другой стороны, в некоторых регионах большинство опрошенных планируют продолжить жилищное строительство (наряду с Санкт-Петербургом и Москвой так собираются поступить в Московской и Калужской областях).

Среди основных проблем респонденты указали на приостановку отдельных работ подрядчиками (33% респондентов); значительное ухудшение обеспеченности стройплощадок рабочими кадрами (26,4%), материалами и оборудованием (33,6%), а также подчеркнули критическую зависимость по некоторым позициям от импортной продукции в связи с ростом цен на нее или прекращением поставок.

Не остались без внимания также некоторые проблемы с МФЦ (60% респондентов указали на приостановку приема и выдачи документов), органами и организациями, выдающими разрешения, согласования и т.д. (20% указали на остановку их работы), и WEB-сервисами Ростреестра (15,5% проинформировали об остановке их работы).

Отмечены негативные тенденции в сфере привлечения средств участников долевого строительства. Так, 33,2% респондентов отметили остановку или снижение с начала марта по сравнению со средним показателем за январь-февраль привлечения средств дольщиков на 10% и более, а также падение активности потенциальных покупателей новостроек — на 54,5% на текущей неделе по сравнению с предыдущей. При этом в ближайших планах большинства застройщиков (51,4%) — продолжить продавать жилье без изменений.

Да, ситуация не самая лучшая… Радует, что вовремя были приняты решения по переходу от долевого строительства к проектному финансированию. Сегодня такое решение не смогли бы принять: уже звучат предложения «вернуть все на круги своя», и даже трудно себе представить возможные потенциальные проблемы, которые могут в связи с этим возникнуть.

Сейчас необходимо быстро принять меры по предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в строительной сфере. Полагаю, в отличие от предыдущего периода, когда многие меры были направлены на стимулирование спроса через ипотеку, сегодня стоит подумать над крупным госзаказом на жилье. В том числе для выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем миллионов семей, включая очередников и другие льготные категории граждан, переселенцев из аварийного жилья и т.д.

Во-первых, это позволит обеспечить занятость работников стройкомплекса на предстоящий сложный строительный цикл, а не сохранить прибыль застройщиков.

Во-вторых, это принесет огромный положительный социальный эффект тем гражданам, которые иначе никогда не смогли бы решить свой жилищный вопрос.

Источник: Надежда КОСАРЕВА, президент Фонда «Институт экономики города»