Банк России вводит новые меры поддержки ипотеки

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На днях портал ЕРЗ информировал о мерах поддержки граждан, экономии и финансового сектора, принимаемых со стороны Банка России. Дополнительно к ранее принятым мерам ЦБ сообщил о планах по реализации нового комплекса мероприятий по поддержке кредитных организаций.

В числе этих мероприятий, в частности, следующие меры:

•для компенсации потенциальных убытков от снижения процентных доходов и поддержке ипотечного кредитования ЦБ отменяет надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 года ипотечным кредитам;

• выделение 5-процентного лимита на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием.

Принимаемые меры будут способствовать росту ипотечного кредитования. В частности, отмена надбавок к коэффициентам риска, по оценке, позволит банкам ликвидировать убытки по кредитам на сумму свыше 100 млрд руб. и исключить негативные последствия для соблюдения нормативов достаточности капитала.

Для расширения круга банков — участников кредитования МСП Банк России также смягчает требования к минимальному рейтингу кредитных организаций. Теперь для участия в программе банку достаточно иметь хотя бы один кредитный рейтинг не ниже «А-(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА или «ruA-» по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА».

Источник: ЕРЗ