Московские власти не ослабят контроль деятельности застройщиков в период кризиса

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Несмотря на смягчения требований к девелоперскому бизнесу, введенные федеральным центром на срок до 1 января 2021 года, Москомстройинвест продолжит в установленном порядке контролировать деятельность застройщиков по возведению объектов на средства дольщиков, а также доведет до конца все ранее начатые внеплановые проверки девелоперов на территории г. Москвы.

Об этом в пятницу официально сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Чиновник подчеркнула, что подведомственный ей комитет не ослабит контроль деятельности застройщиков по реализации инвестиционных проектов в условиях профилактики коронавирусной инфекции и продолжит в установленном порядке надзирать за возведением тех объектов, для строительства которых привлечены средства дольщиков.

Иными словами, московские власти в лице Пятовой предупредили работающих в столице девелоперов, что — несмотря на принятое 2 апреля постановление Правительства РФ №423, дающее застройщикам ряд послаблений до начала 2020 года в связи с кризисной ситуацией на фоне борьбы с коронавирусом — обязательства застройщиков перед дольщиками должны максимально соблюдаться.

Для этого Москомстройинвест, пояснила Пятова, оставляет за собой осуществление следующих контрольных функций:

1. завершение всех внеплановых документарных проверок застройщиков, инициированных комитетом до выхода постановления №423;

2. проведение на постоянной основе и с помощью баз данных и сведений, содержащихся в информационно-аналитических системах ЕИСЖС, ИАС УГД, дистанционного мониторинга по оценке деятельности застройщиков;

3. принятие от девелоперов ежеквартальной отчетности в электронном виде в установленные законодательством сроки в целях исчерпывающей картины финансовой устойчивости компаний;

4. запрос и анализ банковской информации о застройщиках с целью проверки соблюдения компаний требования по обеспечению своих проектов необходимыми финансовыми ресурсами, в том числе кредитными;

5. ведение особого контроля за возводимыми жилыми объектами, чей запланированный срок ввода в эксплуатацию оказывается под сомнением.

Если в период с 3 апреля до конца текущего такой объект не будет вопреки проектной декларации введен в эксплуатацию, то после 1 января 2021 года данный объект включат в реестр проблемных объектов (в случае, если причины для этого все еще не будут устранены), предупредила девелоперов председатель Москомстройинвеста.

Таким образом, озвученные Анастасией Пятовой меры контроля московских властей над долевым строительством на территории столицы, по ее мнению, не противоречат содержанию вышеупомянутого Постановления Правительства РФ №423.

Напомним, что данный документ предписывает в период со 2 апреля 2020 года до 1 января 2021 года не применять неустойку, штрафы, пени и иные меры ответственности к застройщикам за нарушение законодательства о долевом строительстве.

В частности, до указанной даты уполномоченный региональный орган не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика.

Также при задержке строительства в реестр проблемных объектов временно не будет вноситься соответствующая информация о конкретных долгостроях.

Источник: ЕРЗ