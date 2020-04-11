Утверждена методика расчета среднемесячного дохода заемщика для установления ипотечных каникул

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На портале правовой информации опубликовано постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №436 «Об утверждении методики расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (договору займа)».

Портал ЕРЗ ранее информировал об инициативах, направленных на расширение практики применения льготного периода (т.н. ипотечных каникул) для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и максимальном размере ипотечного кредита для таких случаев.

Одним из необходимых условия предоставления льготного периода является снижение дохода заемщика (совокупного дохода созаемщиков) за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

К выплатам, относящимся к доходам заемщика за 2019 год, будут относить все доходы заемщика, включая суммы пенсий, материальной помощи, пособий по временной нетрудоспособности, денежные довольствия военнослужащим. При этом если количество месяцев в каждом из которых были выплаты превышает 5 месяцев, исключается 2 календарных месяца с наибольшими и 2 календарных месяца — с наименьшими выплатами.

Для ИП среднемесячный доход будет рассчитываться как частное от деления всех доходов за 2019 года на число 12.

Источник: ЕРЗ