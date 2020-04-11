Установлен максимальный размер кредита для получения ипотечных каникул

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На портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 03.04. 2020 года №435 «Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств».

Портал ЕРЗ ранее информировал об инициативах, направленных на расширение практики применения льготного периода («ипотечных каникул») для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Заемщик, при одновременном соблюдении ряда условий, вправе обратиться в кредитную организацию за изменением условий кредитного договора. При этом, заемщик вправе требовать как уменьшения размера своих платежей, так и полного приостановления исполнения своих обязательств на льготный период.

Для таких случаев Правительство РФ определило максимальный размер кредита (займа), выданного в целях не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которому обеспечены ипотекой в размере 1 500 000 рублей.

Портал ЕРЗ недавно сообщал о среднем размере ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в России, который в феврале 2020 года составил 3,1 млн руб.

Постановление вступило в силу 6 апреля 2020 года.

Для таких случаев Правительство РФ определило максимальный размер кредита (займа), выданного в целях не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которому обеспечены ипотекой в размере 1 500 000 рублей.

Портал ЕРЗ недавно сообщал о среднем размере ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в России, который в феврале 2020 года составил 3,1 млн руб.

Постановление вступило в силу 6 апреля 2020 года.

Источник: ЕРЗ