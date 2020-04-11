Опубликован закон о кредитных каникулах

/В России/

На портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

Федеральный закон вводит порядок установления льготного периода для заемщиков — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса.

Теперь физическое лицо или ИП, заключивший кредитный договор, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, будет вправе не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора — приостановлении исполнения своих обязательств или уменьшении своих платежей на льготный период.

Условия предоставления льготного периода:

Для установления льготного периода должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

• размер кредита (займа) не превышает максимальный размер кредита (займа), установленный Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №435 максимальный размер кредита (займа), обеспеченного ипотекой, установлен в размере 1,5 млн руб.;

• снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков) за предшествующий месяц более чем на 30% по сравнению с доходом за 2019 год;

на момент обращения заемщика не действует льготный период, установленный 353-ФЗ«О потребительском кредите» от 21.12.2013.

При этом заемщику предоставляется право определить длительность льготного периода и дату его начала. Длительность льготного периода не может превышать 6 месяцев. Дата начала льготного периода не может отставать более чем на 14 дней, предшествующих обращению, и превышать более чем на 1 месяц дату обращения.

Документы:

Документами, подтверждающими снижение дохода заемщика, могут являться:

• справка по форме 2-НДФЛ за 2019 и текущий год;

• выписка о регистрации гражданина в качестве безработного;

• листок нетрудоспособности, выданный на срок не менее одного месяца;

• иные документы, свидетельствующие о снижении дохода.

Кредитор вправе также обратиться с запросом в Инспекцию по налогам и сборам, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования для запроса информации, подтверждающей снижение доходов заемщика. Но кредитор будет обязан проинформировать об этом заемщика и не вправе требовать предоставления от него аналогичных документов.

Сроки:

Обращение заемщика должно быть рассмотрено кредитором в течение 5 дней.

В случае неполучения от кредитора отказа в удовлетворении требования заемщика льготный период считается установленным со дня направления заемщиком требования кредитору.

Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору.

Что дает льготный периодь

В течение льготного периода не допускается начиcление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств.

В течение срока действия льготного периода на размер основного долга в составе текущей задолженности начисляются проценты в размере 2/3 ставки, рассчитанного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита. Сумма начисленных таким образом процентов фиксируется по окончании льготного периода и уплачивается заемщиком уже после погашения всех обязательств по кредитному договору.

Заемщик также вправе в любой момент действия льготного периода прекратить его действие, уведомив об этом кредитора.

Срок действия кредитного договора продляется на срок действия льготного периода. По окончании льготного периода кредитный договор продолжает действовать на первоначальных условиях.

Аналогичные правила будут действовать и для заемщиков, относящихся к субъектам МСП в отношении заключенных ими кредитных договоров (договоров займа), в том числе обеспеченных ипотекой.

Согласно федеральному закону Банк России раз в три года будет принимать Стратегию повышения доступности финансовых услуг в Российской Федерации.

Ранее портал ЕРЗ сообщал о письме регулятора относительно порядка рассмотрения заявлений о предоставлении ипотечных каникул заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Закон вступил в силу 3 апреля 2020 года.

Источник: ЕРЗ