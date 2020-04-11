Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлены дополнительные возможности отсрочки платежей по договорам аренды федерального имущества

/В России/

Распоряжение от 10 апреля 2020 года №968-р

В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг населению, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну.

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации