Запрет столичного каршеринга может ударить по доставщикам еды и волонтерам

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Сотрудники компаний ошеломлены запретом их деятельности

Из-за высоких темпов распространения коронавируса в Москве с 13 апреля приостанавливается работа каршеринга — услуги по краткосрочному наему автомобилей. Власти заявили, что поддерживать должное санитарное состояние в салоне машины с учетом постоянно меняющихся водителей достаточно трудно.

— Честно говоря, мы пока не поняли, что делать, — поделились с «МК» в крупной фирме, предоставляющей услуги каршеринга, В их парке — больше 12 тысяч автомобилей. — Для нас это такая же новость, как и для других москвичей, в том числе наших клиентов. Узнали в пятницу вечером из средств массовой информации, никто не предупреждал.

— Будете ли вы вывозить автомобили с улиц?

— Пока не решили, но, скорее всего, вряд ли. Стоят и стоят себе… Хотя, конечно, непонятно, как быть, если случится авария или автомобиль угонят? Кто будет отвечать? У нас есть и еще одна проблема. Мы присоединились к всероссийской акции "Мы вместе", в рамках которой, как предполагалось, до конца самоизоляции волонтеры будут доставлять на наших машинах продукты и лекарства гражданам из группы риска. Для нужд волонтеров мы выделили 100 автомобилей. И взяли на себя все расходы по их обслуживанию, включая мойку, дезинфекцию, заправку и парковку. Теперь непонятно, вправе ли мы с понедельника предоставлять ребятам свои машины, ведь фактически ездить на них нельзя, за это нам как юридическому лицу грозят серьезные штрафы. Значит, нужно отказываться от участия в акции?

— Официальная причина запрета каршеринга — невозможность обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса.

— По такой логике нужно запретить такси. Там же, помимо возможной антисанитарии, еще и водитель присутствует. И вот уж точно неизвестно, болен он или здоров.

В другой каршеринговой компании подтвердили: новость о запрете на свою деятельность они тоже узнали из новостей. «Мы общаемся с властями, но они не предлагают нам мер поддержки, — говорит совладелица каршеринговой компании Екатерина. — Мы должны платить сотрудникам зарплату, налоги. А самые большие затраты у нас — на лизинг. Но лизинговые каникулы нам не предоставляют. Одна неделя простоя — это тяжело. Две недели — очень тяжело. Всё, что больше, — катастрофа».

Собеседница рассказала, что у компании много договоров с фирмами, занимающимися доставкой еды и продуктов. Причем немалая часть контрактов была заключена именно сейчас, когда город находится в самоизоляции. «Доставщики еды не хотят ездить на такси, их гораздо больше устраивает наш сервис. Теперь непонятно, как нам быть с этими людьми. Договоры заключены на длительный срок».

Автомобили оставят на улице — перевезти куда-то на хранение несколько тысяч машин не представляется возможным. Но с понедельника их заблокируют и сделают «невидимыми» в интернете. Воспользоваться ими будет невозможно.

Источник: Московский Комсомолец