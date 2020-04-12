Продукты подорожают на 15 процентов: эксперты заговорили о карточках

/В России/

Поступило предложение ввести проверенный инструментарий для малоимущих и зараженных.

Еда начнет дорожать в торговых сетях уже в самое ближайшее время. По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) цены на продукты питания вырастут в среднем на 5-15%, а по отдельным позициям – на 30-50%. Причина – произошедший в марте резкий обвал рубля. Судя по всему, к такому развитию событий готовятся и власти. По предложению депутатов, правительство начало разрабатывать механизм регулирования стоимости еды. Эксперты предупреждают — государству нельзя вмешиваться в ценообразование. Искусственное управление рынком приведет к дефициту продуктов. В результате отечественные потребители столкнутся с ограничениям на покупку в одни руки, а также вступят в тесные отношения с перекупщиками. В стране появятся черные продовольственные рынки, где гречка, хлеб и чеснок будут продаваться уже совсем за другие деньги.

В АКОРТ заявили, продукты в России скоро подорожают на 5-15%. Поставщики уже предупреждают ритейлеров о повышении закупочных цен на 20- 50%, что неизбежно отразится на рознице. Ранее участники рынка говорили о неизбежном подорожании продуктов «простого» сегмента: яйца вырастут в цене на 20%, кофе на 5-15%, макароны на 20%, а хлеб на 5%.

Среднее повышение на 15% вполне оправдано, рассказывает руководитель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. «Это обусловлено падением курса рубля, сложившейся эпидемиологической ситуацией, ростом затрат на дезинфекцию помещений, товара, персонала. Усложняется также логистика между некоторыми регионами из-за пандемии. Подорожание на 50% — это, конечно, вряд ли», — считает он.

Действительно, падение рубля — это реальный повод для роста цен. Даже в товарах отечественного производства определенную долю составляют импортные компоненты: упаковка продукта, производственное оборудование, сырье. Другой фактор, способный влиять на цену — ажиотажный спрос со стороны потребителей на некоторые продукты как первой необходимости, так и экзотические, которым слухи приписывают чудодейственные антивирусные свойства.

Однако, слишком уж задирать цены на еду в нынешних условиях торговцы просто не могут себе позволить. Это их «естественное» желание упирается в падение платежеспособного спроса населения. Уже сейчас, если верить опросам социологов, около 70% потребителей фиксируют потери в доходах, и по мере продолжения карантинных мероприятий, эта доля будет увеличиваться с каждым днем. В свою очередь, уменьшение финансовых возможностей населения будет тормозить подорожание продуктов.

Но пока подорожание еды остается на повестке дня. Первым о грядущем росте цен на еду сообщил Руспродсоюз, объединяющий видных производителей и поставщиков продуктов питания. Члены организации заявили, что не могут покрыть издержки, в частности, из-за падения курса рубля. По этой причине они приняли решение увеличить закупочную стоимость товара: кто на 15%, а кто на 50%. Реакция органов власти на эту информацию не заставила себя долго ждать. В Госдуме отметили, что повышать стоимость продуктов в условиях пандемии безнравственно. Известно, что премьер-министру Михаилу Мишустину был представлен проект механизма по регулированию роста цен на еду. Однако, Минпромторг считает административное вмешательство в ценообразование неэффективным. Поэтому вопрос о том, как именно власти будут сдерживать подорожание продуктов, пока остается открытым.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ убежден, что правительство было вынуждено выступить с громким заявлением и объявить о намерении связать руки поставщикам и торговым сетям, которые в период эпидемии собираются обобрать население. Власти не могли промолчать, так как бояться потерять доверие своих избирателей и спровоцировать социальное напряжение. Между тем, отмечает эксперт, нельзя допустить искусственного регулирования рынка. Такой шаг может привести к дефициту некоторых товаров и развитию черных рынков продуктов. «Если будет принято решение, например, установить цену на имбирь в 100 рублей за кг, обязательно появится дефицит, при котором придется вводить официальные ограничения на покупку в одни руки. Сразу начнет развиваться теневой рынок. Первый же покупатель скупит весь имеющийся в магазине товар и станет продавать его втридорога, но уже где-то за углом», — предостерегает эксперт.

Очень важно в столь сложной экономической ситуации помочь людям с приобретением еды, продолжает Щелищ. «Из-за кризиса люди теряют работу и остаются без средств к существованию. Необходимо разморозить проект продовольственной помощи малоимущим гражданам, разработанный Минпромторгом. Программой было предусмотрено введение льготных продовольственных карточек для тех, чей ежемесячный заработок ниже прожиточного минимума, и, надо добавить, для тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса», — говорит он.

Внедрение адресной помощи в виде продталонов поможет не только людям, оказавшимся в нужде, но и отечественным производителям, несущим серьезные потери, так как по таким карточкам можно приобретать только нашу продукцию, поясняет эксперт.

Источник: Московский комсомолец