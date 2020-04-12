Новые назначения на федеральном уровне

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О назначении председателя совета директоров акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» подписал распоряжение от 12 апреля 2020 г. No 977 Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Публикуем его текст:

1. Назначить председателем совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Министра экономического развития Российской Федерации Решетникова М.Г., освободив от указанной должности Орешкина М.С.

2.Назначить членом совета директоров акционерного общества Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Илюшникову Т.А., освободив от указанной должности Живулина В.А.

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации.