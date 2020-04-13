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Прилепин: Книжные магазины надо поддержать для борьбы с "оскотинением"

Книжные издания нужно приравнять к товарам первой необходимости, чтобы не потерять индустрию и не дать людям на самоизоляции скатиться к просмотру порнографии и сетевым играм, рассказал в интервью радио Sputnik писатель Захар Прилепин.

Писатели и издатели, среди которых Виктор Пелевин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Гузель Яхина, Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин, просят российские власти поддержать книжную отрасль и включить книги в список товаров первой необходимости. Открытое письмо подписали более 500 человек. В нем говорится, что книжная индустрия на сегодняшний день оказалась на пороге катастрофы. Только за март объем продаж снизился 50-60%. Если магазины будут закрыты более месяца, это может привести к серии банкротств.

"Я жду, что государство разумно подойдет к этому вопросу, потому что, как это ни печально, уже через две недели после начала эпидемии коронавируса, продажи упали на 50%, зато вырос вдвое порнотрафик в интернете и вчетверо – покупки сетевых игр и участие в них. Правительство, которое озабочено тем, чтобы у него были вменяемые граждане, конечно, в первую очередь, должно заботиться о книжной отрасли. Сейчас, как мы понимаем, в книжной отрасли продажи упали на все 100%. Минимальное количество книг расходится через интернет-магазины. Чтобы люди не впали во время самоизоляции в полное оскотинение, любое правительство, озабоченное будущим страны, должно принять все меры, чтобы эту ситуацию преломить", – сказал Прилепин радио Sputnik

По его словам, если правительству потребуются какие-то детали, писатели и издатели все подробно расскажут.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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