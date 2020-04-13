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Омбудсмен Мариничев оценил претензии к бесплатному интернету

Претензии к программе бесплатного доступа к социально значимым сайтам Рунета надо будет предъявлять после окончания теста системы, а не во время. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

С 1 апреля в России заработал пробный период бесплатного подключения к части интернет-ресурсов, но к этому уже возникли вопросы. Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявила, что в нынешнем состоянии интернет-провайдером придется платить подоходный налог с предоставления бесплатного доступа. 

В ответ на эти претензии Дмитрий Мариничев заявил, что система пока лишь тестируется и "предъявлять чек государству" надо не сейчас, а после завершения пробного периода.   

"Надо помнить о том, что сейчас это только эксперимент. По его окончанию будет понятно, во что он выльется. Я думаю, что операторы связи предъявят чек государству за данный период времени и расскажут, в какие затраты им это обошлось. Сейчас вопросов больше, чем ответов", - уверен интернет-омбудсмен. 

Крупнейшие провайдеры интернета в России сейчас предоставляют бесплатный доступ к сайтам из списка, сформированного Минкомсвязью. Туда входит 391 ресурс, среди которых порталы госорганов, соцсети, поисковые системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сайты. 

Это очень много бесплатных сайтов, считает Дмитрий Мариничев. В интервью радио Sputnik он рассказал, что до окончания тестового периода еще далеко, но точно известно, что список сайтов придется пересмотреть. 

"Я остаюсь приверженцем того, что гарантированный доступ к информационным ресурсам должен быть, но этот перечень должен быть крайне ограниченным. В него должны входить те сервисы, которые являются точками контакта гражданина и государства. Фактически это должны быть сервисы местного самоуправления, здравоохранения и госуслуги, но не более того. Никаких коммерческих сервисов, как это сейчас представлено, в списке быть не должно", объяснил омбудсмен.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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