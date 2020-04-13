Эксперт рассказала, как самоизоляция повлияет на преступность в России

/В России/

В Москве в январе-феврале 2020 года было зарегистрировано 23,9 тысячи преступлений. Таким образом, столица заняла первое место среди регионов России по этому показателю, согласно данным МВД.

На втором месте Московская область – 12,1 тысячи преступлений. Далее идут Краснодарский край (12 тысяч), Челябинская область (10,2 тысячи), Ростовская область (9,6 тысячи). В интервью радио Sputnik кандидат юридических наук, криминолог Елена Галкина рассказала, как режим самоизоляции может отразиться на преступности.

"На преступности всегда, во все времена, будет отражаться все, что происходит в мире. Хорошее ли, плохое ли. Оно всегда найдет отклик… С позиции логики можно предположить, что корыстная преступность должна лидировать сейчас. Насильственная – снизится, но не во всех сферах. На улице никого нет, но есть дом", - сказала эксперт.

По ее словам, на первый план сейчас выходит мошенничество. Как только появляется что-то новое, например, пропуска для передвижения по городам, мошенники подстраиваются моментально.

"Выстраивают свои схемы и продолжают обманывать граждан. Пропуска, маски, продукты питания. На всем, что имеет значение для людей, можно сыграть", – добавила криминолог.

Логично, что квартирные кражи будут происходить реже, потому что все сидят дома. С другой стороны, могут красть из других помещений – магазинов, торговых точек, которые закрыты, предположила Галкина. По ее мнению, не исключено, что если режим изоляции продлится до лета, финансовые запасы некоторых категорий населения могут закончиться, людям просто нечего будет есть. И тогда "грабежи торговых точек вполне могут быть".

Чего станет меньше, так это ДТП и преступлений, связанных с угонами автомобилей, предполагает эксперт. Также режим изоляции приведет к снижению насильственной преступности. Но нельзя забывать про домашнее насилие.

"Часто общаюсь с женщинами, у которых мужья любят руку поднять и прочее. И сейчас ситуация усугубилась. Потому что они вообще 24 часа вынуждены друг у друга маячить на глазах. Поэтому домашнее насилие имеет место быть. Поэтому, к сожалению, можно ожидать прирост в этом направлении", – заключила Галкина.

Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/