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Волонтерство назвали "клондайком для нехороших людей"

Из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции россиян возросло количество волонтеров, а вместе с ними и мошенников.

О том, как добровольные помощники стараются избегать желающих нажиться на ситуации, рассказал радио Sputnik руководитель добровольческого движения "Даниловцы" и Школы социального волонтерства Юрий Белановский. 

"Для людей нехороших и для людей, желающих нажиться, сейчас "клондайк". Именно по этой причине городская программа организации волонтерства подразумевает несколько уровней проверок самих волонтеров и тех людей, которые просят им помочь. Заявки сверяются со списками в Собесе и выясняется, действительно ли человек нуждается в помощи, потом с человеком созванивается тим-лидер в районе и уточняет все подробности", - рассказал руководитель волонтерского движения. 

За тем, что делают сами волонтеры, тоже приходится приглядывать, рассказал Юрий Белановский. В интервью pадио Sputnik он признался, что после каждой выполненной заявки приходится сверять показания волонтера и человека, которому он должен был помочь. 

"Идет взаимная проверка. Волонтер, который идет на заявку, по ее завершению отзванивается и отчитывается, что все сделал. После этого лидер команды звонит бабушке и спрашивает, все ли у нее нормально. Уровень проверки очень высок, и это для нас принципиально важно", - объяснил Юрий Белановский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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