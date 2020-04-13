Волонтерство назвали "клондайком для нехороших людей"

/В России/

Из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции россиян возросло количество волонтеров, а вместе с ними и мошенников.

О том, как добровольные помощники стараются избегать желающих нажиться на ситуации, рассказал радио Sputnik руководитель добровольческого движения "Даниловцы" и Школы социального волонтерства Юрий Белановский.

"Для людей нехороших и для людей, желающих нажиться, сейчас "клондайк". Именно по этой причине городская программа организации волонтерства подразумевает несколько уровней проверок самих волонтеров и тех людей, которые просят им помочь. Заявки сверяются со списками в Собесе и выясняется, действительно ли человек нуждается в помощи, потом с человеком созванивается тим-лидер в районе и уточняет все подробности", - рассказал руководитель волонтерского движения.

За тем, что делают сами волонтеры, тоже приходится приглядывать, рассказал Юрий Белановский. В интервью pадио Sputnik он признался, что после каждой выполненной заявки приходится сверять показания волонтера и человека, которому он должен был помочь.

"Идет взаимная проверка. Волонтер, который идет на заявку, по ее завершению отзванивается и отчитывается, что все сделал. После этого лидер команды звонит бабушке и спрашивает, все ли у нее нормально. Уровень проверки очень высок, и это для нас принципиально важно", - объяснил Юрий Белановский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/