Эксперт оценил, когда снизится уровень безработицы

/В России/

Уровень безработицы в России может существенно снизиться к концу года.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в интервью радио Sputnik дал прогноз, что пик безработицы может прийтись на лето и достигнуть уровня 10-12%, а затем опуститься до 6%.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса количество безработных россиян может увеличиться с 2,5 млн. до 8 млн. человек. По его словам, есть вероятность, что период безработицы для многих продлится до конца года.

"Вопрос увеличения безработицы кажется достаточно прозрачным. Часть компаний, особенно из малого бизнеса, которым придется объявить о банкротстве, будет вынуждена уйти с рынка. Но тут очень важен момент времени, в который мы будем считать безработицу. В середине года она вырастет существенно, если не в три раза, то есть до уровня порядка 15%, то по крайней мере до уровня 10-12% это вполне может произойти. Плюс в том, что экономика не заканчивается летом, она заканчивается в конце года. К концу года ситуация может значительно измениться. Если карантин будет снят, люди снова начнут заниматься социальной активностью, которая им была присуща, малый бизнес сможет восстановиться и крупным компаниям будет гораздо легче. К концу года безработица снизится существенно, по моим ожиданиям, ниже 6%", – сказал Олег Шибанов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/