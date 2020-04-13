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Новый законопроект позволит направлять бюджетные средства на счета эскроу

Законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» внесен Правительством РФ в Государственную Думу.

Внесение изменений в статью 241 Бюджетного кодекса РФ позволит региональным и муниципальным властям направлять бюджетные средства на эскроу счета.

Такое право у регионов — участников бюджетного процесса в настоящее время отсутствует, что существенно ограничивает работу по расселению ветхого жилья и предоставлению жилья льготным категориям граждан.  

В соответствии с 214-ФЗ счета экроу должны быть открыты в уполномоченных банках, включенных ЦБ в перечень кредитных организаций, соответствующих критериям, установленным Правительством РФ.

Портал ЕРЗ недавно информировал о растущем объеме жилищного строительства в РФ с использованием счетов эскроу, охватившем уже около трети строек в России.

В настоящее время законопроект направлен в Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ.

Источник: ЕРЗ

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Категория: Новости / В России

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