Ввоз растительной продукции в Краснодарский край

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Через пункты пропуска Краснодарского края в марте допущено к ввозу в Российскую Федерацию более 275 тыс. тонн растительной продукци.

Инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в пунктах пропуска Краснодарского края за март 2020 года было проверено и допущено к ввозу более 275 тыс. тонн плодоовощной продукции.

Основными поставщиками продукции явились производители Арабской Республики Египет(105,580 тыс. тонн), Турецкой Республики (62,982 тыс. тонн), Государства Израиль (37,341 тыс. тонн), Республики Индия (11,721 тыс.тонн) и Исламской Республики Пакистан (11,149 тыс. тонн).

Большую часть продукции (112,015 тыс. тонн) составляли цитрусовые: апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты, помело и свити.

Фитосанитарный контроль прошли 89,5 тыс.тонн свежих овощей (баклажаны, батат, имбирь, кабачки, капуста, картофель, лук, морковь, огурцы, перец, редис, томаты и чеснок).

Свежих фруктов (авокадо, айва, виноград, клубника, киви, хурма, яблоки, гранаты и груши) ввезено 16,682 тыс. тонн.

Специалистами подведомственного Россельхознадзора ФГБУ «ВНИИКР» в отношении всей подкарантинной продукции проведены лабораторные исследования, которые подтвердили соответствие данной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора