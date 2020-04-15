Эксперт пояснил, стоит ли переживать за данные в iPhone из-за COVID-19

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Apple открыла доступ к данным о передвижении своих пользователей, чтобы помочь властям бороться с коронавирусом.

Компания обещает, что конфиденциальность персональной информации не окажется под угрозой.

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин высказал свое мнение по этому поводу.

"На самом деле мы, безусловно, не знаем, потому что у Apple действительно есть информация о передвижении любого устройства. Вопрос в том, какие данные они передают. Если они передают обезличенные данные об абонентах, так называемые Big data, это действительно не нарушает никаких правил. Заявляют, что передают только обезличенные данные. Но при этом они владеют и персональными", – сказал Шатилин радио Sputnik.

Аналитик пояснил, что Apple не сложно собрать данные о конкретных людях. Например, в iPhone есть данные о банковских картах, по Apple ID не сложно выявить человека. Однако политика компании такова, что вряд ли она при каких-то условиях передаст властям персональные данные пользователей, подчеркнул Шатилин.

Он напомнил, что в 2016 году Apple отказала ФБР, которая требовала взломать телефон стрелка, устроившего теракт в Сан-Бернардино. Тогда глава компании Тим Кук, что этот прецедент мог бы сказаться на уверенности других пользователей в надежной защите их личных данных.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/