Общественники призвали банки поторопиться с исполнением указа президента

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Центробанк России попросили ускорить реализацию указа Владимира Путина об использовании просроченных паспортов во время самоизоляции из-за коронавируса.

Как рассказал радио Sputnik председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов, ему уже поступили жалобы, что банки перестали принимать старые паспорта, а заменить их сейчас невозможно.

Владимир Путин еще 8 апреля поручил Центробанку разработать механизм приема просроченных паспортов на время пандемии коронавируса. Тогда президент России заявил, что все должны иметь доступ к банковским услугам, даже если не могут заменить просроченный паспорт.

Как уточнил в интервью радио Sputnik Виктор Достав, поручение президента до сих пор не выполнено.

"Мы понимаем, что общий месседж есть, и ЦБ делает все, что нужно, но на данный момент у банков нет конкретного разъяснения, конкретной инструкции. Очень хотелось бы, чтобы ЦБ выпустил ее и убрал существующие неоднозначности", - рассказал эксперт.

Паспорта в России надо менять в 20 и в 45 лет, однако из-за пандемии коронавируса сделать это сейчас практически невозможно. Банки же не могут себе позволить проводить операции с просроченными паспортами без прямого указания Центробанка, считает Виктор Достав. В интервью радио Sputnik он уточнил, что технически это возможно, но пока в системе "загораются красные лампочки".

"Понятно, что номера паспортов не на бумаге попадают в картотеки банков, а сначала попадают в информационные системы, где их обрабатывают. Понятно, что системы зажигают красные лампочки, когда видят несоответствие между реальным форматом паспорта и утверждением, что он действителен. Но думаю, что там быстро подкрутят все электронные гайки, и все будет работать прекрасно", - уверен эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/