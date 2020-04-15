"Закон Яровой" могут временно отложить

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Ограничение исполнения закона Яровой поможет операторам связи, но это лишь временная мера, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

Правительство может рассмотреть новую меру поддержки операторов связи в условиях распространения коронавируса, сообщили СМИ. Речь идет о возможной отсрочке исполнения обязательств по "закону Яровой". В частности, могут отложить требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15% и исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос во время режима самоизоляции.

"Объемы хранения информации у сотовых операторов каждый год удваиваются. А во время самоизоляции увеличивается еще фактически в два раза. Операторы вынуждены для исполнения закона покупать больше серверов, открывать новые центры обработки данных, что требует от них дополнительных финансовых инвестиций. Это не может не сказаться на стоимости услуг, которые они оказывают населению", – считает Денис Кусков.

Тарифы вырастут по многим причинам, добавил эксперт.

"Затрат требуют "закон Яровой", закон о суверенном интернете и новый закон о значимых сайтах, куда непонятным образом попали "ВКонтакте", "Одноклассники" и Яндекс, которые являются коммерческими структурами и зарабатывают миллиарды рублей. При этом операторы почему-то должны обеспечить бесплатный доступ к этим сайтам. К тому же мешает падающий рубль – все оборудование приобретается за рубежом", – объяснил Денис Кусков.

Аналитик рассказал, какие меры поддержки могут помочь операторам не поднимать тарифы для пользователей.

"Нужно убрать из закона о значимых ресурсах коммерческие структуры, заняться поддержкой компаний в плане исполнения "закона Яровой". Если государство за свой счет откроет центры обработки данных, операторы смогут там хранить всю необходимую информацию", – считает Денис Кусков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/