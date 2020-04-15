/В России/

Депутаты предложили ввести госцены на основные продукты питания.

Не только покупатели обеспокоены тем, что цены на продукты растут, как на дрожжах. Но и власти. По данным ЦБ, продовольственные товары на фоне ажиотажного спроса в марте подорожали на 8,7 %. В связи с этим генпрокурор России Игорь Краснов во вторник поручил региональным прокуратурам незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые товары. А депутаты Госдумы предложили вернуться к госрегулированию цен на самые ходовые товары: мясо, молоко, хлеб, крупы, овощи. Однако эксперты «МК» уверены, что регулировать цены сверху не придется – у населения скоро закончатся деньги, и торговые сети сами умерят свои аппетиты.

Законопроект о госрегулировании цен на продукты вынесла на обсуждение Госдумы фракция «Справедливая Россия». Депутаты предлагают обязать правительство замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов, если они подорожают за месяц более чем на 30%. Контролировать собираются цены на мясо, рыбу, молоко, яйца, крупы и овощи из «борщевого набора».

Также предлагают ограничить торговую наценку в рознице: цены в магазинах не должны превышать цены производителей более чем на 50%, а цены оптовых поставщиков - более чем на 20%. Торговые сети должны умерить свои аппетиты, тем более, что сейчас они в более выгодном положении. В отличие от многих других предприятий, продуктовые магазины продолжают работать, - убеждены парламентарии.

Ничего существенно нового в этом законопроекте нет, уверен Васиий УЗУН, ведущий эксперт, профессор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС. Нынешнее законодательство тоже позволяет правительству ставить цены на стоп, если их рост в течение 3 месяцев составляет 30 %.

Эксперт считает, что рост цен в марте на самые ходовые продукты спровоцировал ажиотажный спрос населения. Люди скупали макароны, гречку, консервы про запас, вот торговые сети и решили поднять цены, ведь что будет дальше – не ясно. Многие потеряют работу из-за режима самоизоляции и кризиса, так что повышенный покупательский спрос – дело мимолетное.

«Правительство должно заботится сейчас не столько о регулировании цен на продукты, сколько о том, чтобы у населения было на что их покупать, -- говорит Василий Узун. – Некоторые экономисты говорят, что вводить госрегулирование цен нельзя, потому что это приведет к дефициту товаров, как в Советском Союзе. Но повторения того, что было, уже не будет. Во-первых, сейчас правительство регулирует цены, а тогда оно их просто устанавливало. А, во-вторых, социальная политика государства была иная. Тогда у людей было много денег, намного больше, чем товаров. А сейчас у них нет денег, доходы населения упали с 2014 года на 10 процентов, а впереди вообще полная неопределнность. Поэтому производители и торговля будут вынуждены сами снижать цены на товары, в том числе и на продукты, когда увидят, что покупательский спрос упал».

Елена Тюрина, гендиректор Института аграрного маркетинга тоже считает, что определенный рост цен на продукты мог спровоцировать ажиотажный покупательский спрос, когда в первые недели после объявления режима самоизоляции люди бросились в магазины скупать гречку и туалетную бумагу. Но в то, что крупные торговые сети могли поднять цены более, чем на 30 процентов, она не верит.

«Неконтролируемый рост цен мог произойти в сельской местности, где много маленьких частных магазинчиков», -- говорит эксперт.

Рухнувший курс рубля тоже мог подхлестнуть ценник, но только на ограниченный список продуктов, которые наша страна продолжает импортировать.

«Это сезонные овощи и фрукты, сливочное масло, некоторые виды сыра, чай, кофе, какао. Остальным – мясо, крупы, макоронная продукция -- мы себя обеспечиваем сами, на них курс рубля не влияет. Подорожала гречка, но это не связано с кризисом. Просто год выдался неурожайный».

Что же касается законодательной инициативы депутатов ГД, предложивших регулировать цены на продукты, то тут, говорит эксперт, полное дежавю.

«Все это мы уже обсуждали в 2014 году и пришли к выводу, что у нас нет серьезного механизма, который мог бы контролировать уровень цен. Это очень кропотливая работа. Нужно выяснить цену производителя, входного контракта в торговую сеть и только после этого сравнить с ценами в конкретном магазине. А представьте, какое количество инспекторов потребуется, чтобы контролировать цены во всех торговых точках? Но самое главное: а что мы можем предъявить тем, кто сильно завысил цены – штрафы? Но не штрафы должны регулировать цены, а покупательский спрос. Если магазин сильно задерет цены, то покупатели перестанут туда ходить», -- уверена Тюрина.

Источник: Московский комсомолец