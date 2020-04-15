Ларечников начали штрафовать за нарушение карантина

/В России/

Торговцы считают, что их могли бы и пощадить.

Административные дела в отношении предпринимателей, нарушивших меры самоизоляции, постепенно стали поступать в московские суды. Так, на днях Останкинский суд рассмотрел первое «коммерческое» дело и оштрафовал владельца торговой точки у Савеловского вокзала на 50 тысяч рублей. В ближайшее время в судах будут рассмотрены дела еще 92 предпринимателей. Общая сумма штрафов может достигнуть 12,5 млн рублей. «МК» побеседовал с предпринимателем, попавшим под каток «репрессий», и выяснил, как сейчас держится мелкий бизнес.

первой ласточкой среди оштрафованных предпринимателей стал владелец небольшой торговой точки «Колобок» прямо на перроне на Савеловского вокзала - Тарон Карапетян. Кроме минеральной воды, шоколада и соленого арахиса в лавке можно было приобрести чай, кофе на вынос, свежую выпечку. На 1 апреля в лавке появились ревизоры. Сотрудник полиции зафиксировал продажу, оформили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия) и направили дело в суд.

Первый оштрафованный коммерсант пожелал самолично присутствовать в суде 13 апреля. Мужчина согласился с тем, что нарушил закон и в ближайшее время намерен выплатить назначенный ему штраф — 50 тысяч рублей.

«МК» побеседовал с другим владельцем небольшой табачной лавки в ТЦ «Павелецкий», который мог оказаться на месте оштрафованного Карапетяна, но вовремя свернул торговлю, получив представление прокуратуры.

- Когда вас впервые попросили прикрыть бизнес?

- В первую нерабочую неделю просто приходили люди из управы, говорили: «Закройтесь!» Прежде, чем закрываться, я позвонил в управу, где дежурный администратор мне сказал, что пока никого не штрафуют, не прессингуют. Мы продолжили работать. Но потом ситуация резко изменилась. В ТЦ стали наведываться люди из управы, префектуры, полицейские (участковый или местные сотрудники). Ходили, фиксировали правонарушения — фотографировали тех, кто остался работать.

- Вы были среди оставшихся?

- Нет, когда стали приходить полицейские, мы уже закрылись. Мы, конечно, сначала хотели побороться, но передумали. Вот, у метро "Площадь Ильича" закрыли чебуречную по решению суда и блоками завалили вход к ней... Мы такого исхода не хотели и закрылись по-хорошему.

Но две прокуратуры - Южного округа и Симоновская успели выписать нам два представления. И теперь мы должны им прислать ответ, что устранили нарушения, наказали провинившихся. Если мы этого не сделаем, то нас за это оштрафуют — до 4 тысяч рублей.

- Почему была мысль бороться?

- По нормативам московского правительства продавать товары первой необходимости можно. В нашей небольшой лавке такие товары были. Кроме табака, это бутилированная вода в холодильнике, шоколадки, спички, антибактериальные салфетки.

- Вас одних закрыли?

- По моими данным в тот день закрыли еще 20 таких же «табачек». При этом, на тот момент некоторые все же продолжали работать — на Павелецком вокзале, на Пролетарке работали аналогичные «табачки». В нашем же ТЦ остался только магазин «Пятерочка» и мясо. Остальных прикрыли. А люди жалуются.

- На что жалуются?

- Мы находимся в специфическом районе: 10-15 домов на отшибе и промзона. Нас прикрыли и теперь жителям района приходится ездить на Павелецкий вокзал за сигаретами. Мне недавно звонила наша постоянная покупательница. Так вот она заявила, что будет ездить за своими сигаретами на вокзал, потому что в «Пятерочке» их нет... Более того, нас обвинили в том, что мы якобы источник коронавируса. Но именно в супермаркете люди стоят в очереди и не соблюдают никакого социального дистанцирования. А к нам раз в 10 минут покупатель заглядывал.

- По вам сильно ударила самоизоляция?

- Палатку с женой мы приобрели ровно год назад. Но она в этом торговом центре уже давно стоит, местные ее хорошо знают. Так как она находится в хорошем месте, покупатели всегда были. Этот бизнес не единственный источник нашего дохода. Мы с женой пенсионеры, поэтому если еще месяц палатка не откроется, с голоду не умрем. Более того, за аренду нам платить не надо - помещение наше. У других, конечно, ситуация, совершенно другая.

Ведущий юрист «Агоры» по корпоративным спорам Айрат Камалов:

- На «горячую линию» с конца марта ежедневно поступает большое количество звонков. В основном к нам обращаются представители малого и среднего бизнеса — владельцы автомастерских, салонов красоты, точек общепита. Запросы очень разные, потому что и ситуация в российских регионах разная. Предпринимателей интересуют, как работать, чтобы не нарушить законодательство: как реализовывать продукцию дистанционно, можно ли не уходить на вынужденные каникулы, если в продаже есть товары первой необходимости, такие как медицинские перчатки, спички и т.д. Нередко из-за того, что местные власти были не в состоянии быстро разобраться в новых законах и подзаконных актах, страдали как предприниматели, так и простые граждане. Так, например, в Донецке Ростовской области местные власти закрыли единственный рынок, на который ходили все местные жители. Проблему удалось решить быстро — власти прислушались к правозащитникам, которые обратили внимание на ситуацию, признали ошибку и 7 апреля рынок снова заработал.

Источник: Московский Комсомолец