"Байкал-Сервис": спрос на перевозки медицинских товаров удвоился

/В России/

В транспортной компании Байкал-Сервис, которая специализируется на перевозках сборных грузов, отмечают, что за последний месяц практически вдвое вырос объем отправок медицинских товаров.

Еще в марте компания включилась в мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в частности, запустив акцию «Перевезем на здоровье!», по которой медицинские товары стали доставляться с 15 % скидкой.

«Сегодня мы оправляем от фирм-производителей – наших клиентов ежедневно более ста тонн медицинских товаров, которые затем поступают в аптеки, больницы и торговые сети по всей России, – рассказал директор по маркетингу ООО «Байкал-Сервис ТК» Максим Блынский. – Наша компания решила внести свой посильный вклад в борьбу с COVID 19: мы поддерживаем производителей и потребителей этой группы товаров скидкой на перевозку, ведь во время эпидемии крайне важно, чтобы любые медицинские товары стали доступнее».

В этот период мы стараемся поддержать всех наших клиентов и идем им навстречу, предоставляя различные преференции. Поэтому отменили многие доплаты: за доставку грузов ко времени, в вечернее время, временно увеличили период бесплатного хранения.