"Мы не досчитаемся 30% гостиничного рынка, если не будут приняты меры поддержки", — отметил эксперт в ходе мероприятия на платформе Capital Living.

Он пояснил, что в первую очередь меры поддержки хотелось бы увидеть со стороны государства.

"С девелоперами и владельцами коммерческой недвижимости мы в одной лодке. От государства меры поддержки должны стартовать в обоих направлениях — и владельцам операционного бизнеса, и владельцам помещений", — пояснил он.

Он напомнил, что в последние два года в стране в целом и в Москве в частности наблюдались хорошие показатели в сегменте гостиничной недвижимости.

"Когда рынок находится на пике, как в Москве в последние два года, с экономикой все хорошо. Но к этим показателям мы вернемся не скоро", — прогнозирует он.

Говоря о том, кто больше рискует уйти с рынка, он подчеркнул, что преимущество у профессионалов.

"Останутся профессиональные западные операторы, запрос на работу которых никуда не денется", — заверил эксперт.

Ранее участники гостиничного рынка заявили, что загрузка многих российских гостиниц упала до 3-5%.

В компании Cushman&Wakefield отмечали, что возобновление активности на рынке гостиничной недвижимости России ожидается во II половине 2020 года, но для полного восстановления отрасли от последствий пандемии понадобится 3-5 лет. По их словам, основным драйвером возобновления активности будет служить внутренний спрос.

Распространение коронавируса Covid-19 началось в конце прошлого года из китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным на 14 апреля, в РФ зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусом, умерли 170 человек, выздоровели — 1 694.