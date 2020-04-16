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Вице-губернатор Сергей Пуликовский высоко оценил работу по соблюдению карантинных мер в Новороссийске

Заместитель губернатора Краснодарского края по делам казачества и военным вопросам посетил Новороссийск и проверил, как в городе соблюдаются ограничительные меры, принятые на период действия карантина.

Сергей Пуликовский проконтролировал работу мобильных групп самоконтроля, пообщался с казаками и дружинниками. Политик отметил высокий уровень сознательности новороссийцев, которые соблюдают ограничительные меры, и подчеркнул, что для достижения таких результатов руководством города проделана большая работа.

- Мобильные отряды самоконтроля работают. Вижу, отдельно работают казачьи патрули, отдельно - патрули сотрудников полиции. Разъясняются своевременно все положения, - отметил вице-губернатор в ходе встречи с главой города Игорем Дяченко.

Сергей Пуликовский напомнил, что главная задача групп самоконтроля не оштрафовать, а добиться того, чтобы нарушитель режима вернулся домой и не подвергал опасности себя и своих близких.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / В России

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