"Мы знаем, с серьезными трудностями сейчас сталкивается сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компания более 23 млрд руб. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат, на оплату стоянки воздушных судов", — сказал президент.

Около 23 млрд руб. российские авиакомпании рассчитывали получить еще в прошлом году: в такую сумму оценивались их дополнительные расходы на топливо из-за резкого скачка его стоимости в 2018 году. Путин поручал выделить перевозчикам "топливные" субсидии, используя средства резервного фонда правительства до ноября 2019 г., но позднее решение перенесли на I квартал 2020 г.

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы. По данным Международной ассоциации аэропортов, по состоянию на среду пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ упал на 96% год к году.