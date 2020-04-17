Эксперт раскритиковал идею госрегулирования цен на еду: дефицит продуктов вернется

Появление «чёрного рынка» говядины или гречки уже близко.

В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании цен на социально значимые продукты питания. Законотворцы убеждены, что в условиях пандемии и экономического коллапса самая действенная мера — это введение дополнительных стоимостных ограничений. Конечно, заморозить цены можно, только потребителям это не поможет. Вынужденные убытки по определенным группам товаров будут мотивировать предпринимателей увеличивать стоимость другой продукции. Из чего следует, что меры, предложенные депутатами, приведут к прямо противоположному результату- росту цен.

Напомним, еще 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею депутатов о разработке механизма по ограничению роста цен на продукты. Спустят неделю произошла первая законодательная попытка ограничить незаконное подорожание.

Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму два законопроекта о госрегулировании цен на продукты. Согласно первой инициативе, кабмин будет обязан замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%. Второй документ наделяет региональные власти полномочиями по ограничению цен на те же категории товаров.

Однако не совсем понятно, для чего в принципе нужна эта депутатская инициатива. Ведь аналогичный закон уже был принят в 2010 году. В документе четко оговорены правила установления предельно допустимых розничных цен на товары первой необходимости: масло, муку, хлеб, соль, яйца. Так что если у депутатов возникнет острая нужда в регулировании, то они могут удовлетворить ее уже сейчас.

Предложение по ограничению цен в интересах потребителей – явление того же порядка, что и, например, тотальная проверка пропусков в московском метро. Делается для блага людей, но на деле происходит иначе. Негативные последствия могут превзойти кажущийся позитив, рассказывает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Если искусственно сдерживать цены запретами, то торговые сети, а потом и производители, будут продавать и выпускать меньше невыгодного товара. Появится дефицит», — предупреждает он.

В качестве примера эксперт напомним о введенной правительством наценки в 10% на медицинские маски, респираторы, перчатки в оптовом и розничном звене. Мера привела к тому, что этих товаров уже нет в свободной продаже в аптеках.

«Другое последствие такого ограничения цен на продукты — их будет меньше в продаже в магазинах. Таким образом они станут гораздо менее доступными для людей, — подчеркивает Гойхман. — Это спровоцирует ещё больший спрос и соблазн повышать цены. А там недалеко и до «чёрного рынка» говядины или гречки, «талонов» на продукты, а также продаже «не больше двух килограммов в одни руки».

По словам директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, в данный момент предприниматели ориентируются на рыночные реалии: продукты необходимо создать, упаковать, транспортировать, положить на полки. При этом, количество издержек каждого из участников данного процесса крайне велико: зарплаты, налоги, ЖКХ, бензин. Если все это будет дорого стоить и итоговая цена на товар в магазине окажется слишком большой, то покупатели попросту не будут его приобретать. Это и есть лучший ограничитель для аномального взлета цен.

«Подобные законодательные инициативы работают только в теории, тогда как в реальности нельзя административно понизить на что-то цены и ожидать, что остальные продукты рядом не подорожают, — убежден аналитик. — Необходимо решать проблемы, которые привели к подорожанию продукции, а не способствовать появлению дефицита: никто не будет производить товары, реализация которых перестает приносить прибыль».

Более эффективный способ сдерживания цен — продуктовая карточная система, которую предлагают ввести бизнес, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. «Продуктовые талоны должны получать все граждане, которые потеряли работу, малоимущие, а также те, у кого заработная плата в значительной мере снизилась. В России таковых может оказаться порядка 34 млн человек: 15 млн безработных плюс 19 миллионов живущих за чертой бедности», — подсчитал эксперт.