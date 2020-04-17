Озвучены неприятные детали выдачи беспроцентных займов на зарплаты

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Россиянам предложили жить на 12 тысяч рублей в кредит.

Владимир Путин предложил расширить программы льготного кредитования бизнеса для выплат зарплат. Так власти поддержат уровень доходов россиян. При этом государство частично возьмет на себя выплату зарплат за апрель и май в малом и среднем бизнесе. На каждого сотрудника из бюджета выделят по 12130 рублей – столько составляет МРОТ. На остальные месяцы предлагается взять кредит под ноль процентов. Доступность льготных займов решил лично проверить министр экономразвития Максим Решетников под видом «тайного покупателя»: банки отказали ему в выдаче. Мы повторили трюк министра. Результаты оказались неожиданными.

Мольбы предпринимателей услышаны: правительство окажет безвозмездную помощь на выплаты зарплат. Правда, только за два месяца. Заявки начнут принимать в мае, а деньги перечислят в июне. На каждого сотрудника пострадавшего предприятия из малого и среднего бизнеса выделят по одному МРОТ. Единственное условие для получения компенсации – сохранение не менее 90% от штатной численности сотрудников.

Другое нововведение из свежего обращения Путина – расширение программы льготного кредитования на выплату зарплат. С конца марта нулевые кредиты могли взять малые и микропредприятия. Заявление Путин предоставило такую возможность средним и крупным. Объем кредитования будет также ограничен МРОТом. То есть займ дадут на сумму из расчета числа работников, умноженного на 12130 рублей. Иными словами, сотрудникам пострадавших предприятий предлагается «гарантированно» жить на минималку.

На данный момент правительство договорилось о льготной программе с 5 банками, еще 25 соглашений готовятся к подписанию. Поскольку мера уже действует и 15 апреля была лишь расширена, проверить доступность нулевых кредитов решил глава МЭР Решетников. «Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично», - написал министр на своей странице в Instagram. Под видом обычного клиента он позвонил в два крупных банка и попросил выдать беспроцентный кредит на зарплаты. В одном банке ему ответили, что правительство еще якобы не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит лишь в мае.

По данным Минэкономразвития, нулевые зарплатные кредиты выдаются медленно. Из 3,5 тыс обращений на общую сумму 24 млрд рублей кредиты одобрены на 1,5 млрд, а выдано всего на 400 млн рублей, сообщил Решетников. Банки выдают кредиты из средств Центробанка: на это выделено 150 млрд рублей.

В одном из банков-участников программы разъяснили правила получения нулевых кредитов на выплату зарплат. Получить такой займ может предприятие из категории малого или микробизнеса, которое работает в одной из пострадавших отраслей из утвержденного правительством списка. В этом списке туризм, перевозки, общепит и другие отрасли. Численность работников такого предприятия не должна превышать 100 человек, а годовая выручка – 800 млн рублей. Льготный кредит выдается на год, но нулевая ставка действует лишь в первые 6 месяцев. Оставшиеся полгода предприниматели выплачивают кредит под 4% годовых, что меньше средней кредитной ставки.

Мы позвонили в этот банк под видом юридического лица, на которое якобы зарегестрировано микропредприятие. Робот-автоответчик почти сразу предложил оформить льготный кредит и выслал ссылку на форму заявки, не дав выяснить условия. В заявке нужно обязательно указать ИНН организации. Со второй попытки удалось связаться с живым оператором. И снова – отказ в объяснении условий без указания ИНН. При этом сотрудница рассказала, что оформить льготный кредит в их банке можно в двух случаях: если юрлицо имеет в нем расчетный счет и зарплатный проект. Остальные условия банк предлагает индивидуально. «Присылайте ИНН и мы предложим вам льготный кредит на зарплаты или отсрочку», - сказала оператор.

С расширением программы льготных кредитов их смогут оформить предприятия их списка системообразующих.

«Кредиты на зарплаты под 0% - это капля в море. Исходя из расчета МРОТ на одного человека, компания с 50 сотрудниками получит 615 тыс рублей. Спасти бизнес такая сумма не поможет, - отмечает топ-менеджер консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин, - Даже у системообразующих предприятий серьезная кредитная нагрузка и не только в рублях. И названных сегодня 150 млрд рублей для субсидирования кредитных ставок не хватит на весь объем их займов. Скорее всего, субсидию получат далеко не все».

Источник: Московский Комсомолец