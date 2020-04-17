Путин решил не замораживать стройки из-за коронавируса: застройщики спасут экономику

Москвичам будет доступна льготная ипотека под 6,5 % на жилье стоимостью до 8 млн. рублей.

"Не замораживать": так Владимир Путин ответил на обращение девелоперов московского региона, пожаловавшихся в правительство на остановку строек. По его словам, работы на строительных объектах можно продолжать при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В числе основных мер поддержки отрасли президент назвал возобновление госпрограммы субсидирования ипотеки: ставка для граждан по жилищным кредитам составит 6,5%. На этих условиях в Москве и Петербурге можно будет приобрести квартиру стоимостью до 8 млн руб, а в регионах - до 3 млн.

Новая реальность эпохи коронавируса: президенту пришлось в прямом эфире переносить совещание о поддержке строительной отрасли. Такая необходимость, по словам ВВП, возникла в связи с "движкой графика" и приближением мероприятия (как впоследствие выяснилось это оказался звонок Си Цзиньпину), которое нельзя отложить. "Андрей Рэмович, как считаете?"- спросил Путин разрешения у первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Как скажете, Владимир Владимирович!" - согласился по видеосвязи слегка опешивший чиновник. В итоге к проблемам застройщиков участники совещания вернулись ближе к вечеру. Как подчеркнул президент, власти возлагают на отрасль большие надежды. Именно стройка, по его словам, на этапе восстановления экономики должна стать локомотивом роста, который потянет за собой и другие сектора.

Путин заявил, что вводя режим ограничений из-за распространения коронавируса, губернаторы должны обязательно учитывать специфику строительства, необходимость непрерывного режима работы. "Можно не тормозить стройку, не замораживать объекты!" - сказал президент, попросив глав регионов принимать гибкие решения и находить баланс интересов. Работать на стройплощадках, по его словам, можно при выполнении требований безопасности труда и защиты здоровья строителей. Накануне застройщики московского региона, где стройки заморожены с 13 апреля на непонятный срок, попросили федеральные власти посодействовать в возобновлении работ. В противном случае возникнут "крайне негативные экономические и социальные последствия» не только для строителей, но и для их смежников, в частности, металлургических компаний, предупредили они в своем обращении на имя премьера Мишустина.

Непосредственно на совещании строители тоже жаловались на издержки, которые они несут в связи с заморозкой строек. В частности, компания "ПИК" была вынуждена отправить по домам и общежитиям 50 тыс человек, содержание которых обходится в 800 млн руб. При этом доходы застройщиков падают: продажи снизились на 65% по отношению к марту, а по итогам месяца падение может пробить планку 70%. Представители отрасли попросили Владимира Путина вернуться к уже испытанным во время предыдущих кризисов мерам поддержки. В частности, в 2008 году строительным компаниями были предоставлены госгарантии по кредитам. А в 2015 появилась программа по субсидированию ипотечных ставок за счёт средств бюджета. "Нам это очень помогло и не дало остановиться. А текущая ситуация со спросом хуже, чем была тогда", - отметили участники совещания, подчеркнув, что в условиях кризиса ставка 9% годовых становится непосильной для большинства заемщиков.

Владимир Путин сказал, что согласен с предложениями представителей отрасли. Правительство запустит программу льготной ипотеки на покупку нового жилья стоимостью до 8 млн руб в Москве и Санкт-Петербурге и 3 млн руб в других регионах. "Для граждан ставка по таким кредитам будет 6,5%, все что выше субсидируется государством", - сообщил президент, уточнив, что эти условия будут действовать весь срок кредита. Однако обратиться за такой ипотекой можно только до 1 ноября текущего года. Напомним, что предыдущая программа субсидирования ставок была более длительной и действовала с марта 2015 года по 1 января 2017.

Также государство готово субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным строительными компаниями. Нг при этом они должны взять на себя обязательства сохранить занятость и в срок завершить строительство домов, запланированных к вводу в 2020-2021 годах. "Нужно избежать появления долгостроев. Люди должны быть уверены, что их квартира будет построена качественное в срок", - подчеркнул Путин. 50 млрд руб, по его словам, составят госгарантии ДОМ.РФ, которую возглавляет Виталий Мутко. Корпорация, отвечающая за развитие жилищного строительства, сможет взять под них кредиты и на эти средства также приобрести жилье комфорт-класса, поддержав тем самым застройщиков. В дальнейшем эти квартиры будут проданы гражданам, в том числе в рамках наших льготных ипотечных программ, рассказал Путин.