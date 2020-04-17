Общественник объяснил, зачем ФНС новый реестр доходов

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Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует создать новый реестр россиян, в котором будут объединены не только все финансовые данные о человеке, но и о всей его семье.

О плюсах и минусах этой идеи рассказал радио Sputnik председатель комитета по налогам московского отделения общественной организации "Опора России" Сергей Зеленов.

"Налоговая служба хочет обладать максимальной информацией не только о доходе конкретного человека, но и всех его родственниках. В этом реестре будет указаны родственные и иные связи. Налоговая сможет видеть совокупность домохозяйства с учетом недвижимости и транспортных средств. Не задекларировать что-то или сослаться на то, что это был подарок от родственника, будет сложнее для налогоплательщиков, которые хотят уйти от оплаты НДФЛ", - рассказал эксперт.

ФНС получает данные об имуществе человека преимущественно из его налоговой декларации. Данные в новый реестр будут попадать еще и от заинтересованных министерств и ведомств. Всего планируется собирать примерно 30 разных видов сведений об имуществе и доходах человека. В таком объеме данных Сергей Зеленов увидел потенциальную проблему.

"При наличие такого реестра с онлайн данными будет большой проблемой и большой бедой, если данные из этой системы попадут к злоумышленнику. О человеке будет полная информация, и, не дай Бог, если эта информация попадет к злоумышленникам и просто недобросовестным товарищам. По сути, это будет раскрытие всей жизни человека или всей его семьи",-объяснил радио Sputnik Сергей Зеленов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/