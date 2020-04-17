Активист: до победы в Шиесе еще далеко

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Заявления глав Коми и Архангельской области против строительства мусорного полигона в Шиесе направлены на снижение градуса протеста.

До реального закрытия проекта еще далеко, прокомментировал в интервью радио Sputnik активист движения "Поморье – не помойка", "СТОП-ШИЕС" Дмитрий Секушин.

Врио главы республики Коми Владимир Уйба и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступили против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщают СМИ.

"Это ни в коем случае нельзя называть победой, поскольку главное – не слова, а дела. Мы будем считать окончательной победой, только если проект будет окончательно закрыт, не заморожен, а именно закрыт. Если незаконно построенные сооружения и здания на территории Шиеса будут демонтированы, ликвидированы, территория будет рекультвирована. Если лица, допустившие нарушение природоохранного законодательства, будут уволены со своих постов и отданы под суд, а активисты, которые пострадали из-за незаконных действий власти, будут реабилитированы. И, если муниципальным образованиям будет возвращено право распоряжаться генеральными планами", – рассказал Дмитрий Секушин.

Радует, что власть реагирует на протесты, это показывает всей стране, что они эффективны, отметил активист. Дмитрий Секушин рассказал, что лагерь активистов на месте строительства мусорного полигона сохраняется.

"Мы стараемся соблюдать режим самоизоляции, там сейчас находятся люди, которые уже давно, приток новых людей искусственно ограничен. Соблюдаются все необходимые меры санитарной безопасности. Расформировывать лагерь рано. С 7 апреля на Шиесе должна проходить рекультивация, на самом деле ничего не происходят. Только затягивают время", - рассказал активист.

Проект по созданию мусорного полигона утвердили власти Архангельской области в октябре 2018 года. С этого времени жители крупных городов области и близлежащих населенных пунктов соседней Коми выступают против строительства.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/