Аналитик прокомментировал идею раздачи "вертолетных денег" в России

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею о раздаче населению "денег с вертолета", отметив, что для нашей страны актуальны другие меры поддержки населения.

В эфире радио Sputnik старший аналитик "БКС Капитал" Сергей Суверов поделился своим мнением на этот счет.

Эльвира Набиуллина предположила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка необходимы, однако раздача "денег с вертолета" в качестве инструмента денежно-кредитной политики в нашей стране не актуальна.

Термин "вертолетные деньги" ввел американский экономист Милтон Фридман в своей работе 1969 года. Тогда он сравнил прямые выплаты государством денег гражданам с разбрасыванием купюр с вертолета. Такая мера поддержки сейчас используется, в частности, в США и Японии Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но "вертолетные деньги" это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях", – сказала Набиуллина на онлайн-пресс-конференции.

По ее словам, правительство уже поддерживает граждан, в том числе семьи с детьми, увеличивает пособия по безработице и выдает компаниям гранты на выплату зарплат.

"Но "вертолетные деньги" как способ проведения денежно-кредитной политики – нестандартный способ. Когда исчерпаны стандартные способы, исчерпаны, по сути дела, даже возможности таргетированного количественного смягчения, когда центральные банки покупают разного рода облигации, не только государственные, но уже и мусорного рейтинга, эта тема обсуждается. Но для нас как инструмент ведения денежно-кредитной политики совершенно не актуален", – считает Набиуллина.

В эфире радио Sputnik старший аналитик "БКС Капитал" Сергей Суверов высказал мнение, что поддержка малоимущих граждан в сложный период важнее, чем единовременная выплата всем.

"Идея раздачи денег населению сейчас обсуждается во многих странах. Мне кажется, что в российских реалиях более важно оказывать адресную поддержку малоимущим слоям населения, а также временно безработным. Например, в Москве увеличены пособия по безработице для тех, кто вынужденно потерял работу, и это является достаточно важным решением. Что касается раздачи денег абсолютно всем, то мне кажется, что пока ситуация еще не настолько плохая. К тому же в этом случае нарушается принцип социальной справедливости, поскольку надо оказывать поддержку, прежде всего, наиболее пострадавшим от кризиса людям. И это происходит", – сказал Сергей Суверов.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировали почти два миллиона заболевших COVID-19, более 131 тысячи пациентов умерли.

Общее число больных в России достигло 32 008, из них 273 скончались, свыше 2,5 тысячи поправились.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/