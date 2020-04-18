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Ежегодно 17 апреля ветераны-огнеборцы отмечают День советской пожарной охраны.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов поздравил ветеранов пожарной службы и поблагодарил их за нелегкий труд.

«Дорогие друзья, коллеги, несмотря на то, что официально День пожарной охраны наступит только 30 апреля, многие привыкли отмечать его именно в сегодня. Я хочу поздравить всех ветеранов пожарной охраны, которые начали свою опасную и почетную деятельность во временя СССР. Вы делитесь опытом, помогаете новобранцам, улучшаете нашу жизнь. От всей души хочу поблагодарить вас за нелегкий труд и пожелать здоровья и долгих лет жизни. С праздником, товарищи, и сухих вам рукавов», - сказал Геннадий Пестов.

Московская областная противопожарно-спасательная служба была образована в 2007 году. Одной из основных задач госучреждения является организация и осуществление тушения пожаров. В состав учреждения входят 137 пожарных подразделений, на вооружении стоят более 550 единиц пожарной техники и более 6000 квалифицированных пожарных.

17 апреля – не случайная дата. Именно в этот день в 1918 году Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ленин подписал декрет «Об организации мер борьбы с огнем», согласно которому в РСФР образовался Пожарный совет, занимавшийся вопросами пожарной безопасности.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"