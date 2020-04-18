«Яблоко» призвало президента и правительство расширить список поддерживаемых НКО

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Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом оказать поддержку всему сектору некоммерческих организаций, вне зависимости от их рода деятельности и источников финансирования.

На данный момент правительству предписано реализовать меры поддержки только в отношении НКО, помогающим гражданам на фоне распространения коронавируса.

В своем обращении глава «Яблока», ранее в течение восьми лет возглавлявший в России экологический правовой центр Bellona и работавший в коалиции НКО Санкт-Петербурга, отмечает, что деятельность третьего сектора существенно усложнилась в период пандемии и ограничения личных контактов. В связи с этим продолжение работы многих НКО находится под угрозой. Кроме того, из-за экономического кризиса, число пожертвований, благодаря которым действуют многие организации, заметно сократилось. Однако, несмотря на трудности, по информации председателя партии, значительная часть НКО продолжает оказывать помощь гражданам.

«НКО являются существенным сектором российской экономики – по оценкам экспертов, общая численность работников некоммерческих организаций (исключая органы государственной и муниципальной власти) составляет более 650 000 человек», - подчеркивает Николай Рыбаков в обращении.

В связи с этим «Яблоко» считает необходимым принять в отношении всех НКО меры поддержки, аналогичные мерам для малого бизнеса которые уже приняло правительство. По мнению главы партии, эти меры должны включать:

налоговые каникулы для НКО вплоть до окончания пандемии;

отсрочку в подаче ежегодных и квартальных отчетов;

приостановку сбора арендной платы (при аренде помещения в государственном или муниципальном фонде) или разработку специальной программы компенсации арендных платежей (при аренде площади в негосударственном фонде);

предоставление субвенций НКО для оплаты коммунальных платежей на период пандемии;

приостановку на период пандемии проверок в отношении НКО;

разработку схемы предоставления долгосрочных беспроцентных ссуд на выплату зарплаты работникам организаций;

упрощение конкурсных процедур для получения госфинансирования;

оказание финансовой поддержки НКО, занимающимся защитой прав, помощью больным и инвалидам и благотворительной деятельностью;

предоставление помощи НКО, помогающим в получении пропусков и разрешений для перемещения.

«Такие меры позволили бы продолжить работу третьего сектора и сохранить его структуру и опыт, значительно помочь многим людям в период действия чрезвычайных мер», - считает Николай Рыбаков. Председатель «Яблока» предлагает утвердить программу в кратчайшие сроки с условием начала ее реализации с 1 июня.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»