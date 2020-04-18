Единый реестр доходов россиян покажет их власти как на ладони

Эксперты при этом назвали слабое место закона.

Сведения о доходах россиян будут собираться в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС). Система сможет устанавливать связи между гражданами и делать вывод о благосостоянии семьи. Создание единой базы данных одобрила во втором чтении Госдума. В регистре будут содержаться 30 видов сведений из 12 госорганов. Так власти получат «золотой идеальный профиль» о человеке. Каждый россиянин будет «как на ладони» у государства. Разбираемся, кому и зачем это нужно.

Власти планируют собирать всю информацию о гражданине в едином реестре. В нем будут содержаться все официальные сведения: паспортные данные, владение собственностью, ИНН, СНИЛС, место работы и другие. Учет населения формировать и вести будет Федеральная налоговая служба. Массив данных будет храниться на серверах Центра обработки данных ФНС. Формирование информационного ресурса должно завершиться к 2025 году. По задумке, доступ к нему получат госорганы и сами граждане. Предполагается, что с созданием такого реестра вполовину сократятся ошибки и мошенничества при процедурах налогообложения, россиянам не придется ходить из одного госоргана в другой за справками.

Между тем, замглавы ФНС Виталий Колесников заявил, что единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, поскольку система позволит установить родственные связи. С помощью такого подхода, по словам Колесникова, можно «поставить любые контроли, любые пороги и оказывать ту помощь, которая будет нужна». Проще говоря, имея данные о доходе семьи, а не конкретного человека, государство сможет решить, в какой помощи нуждается эта семья и нуждается ли. Депутаты профильного комитета по информационной политике законопроект приветствовали. По словам главы комитета Александра Хинштейна, в условиях коронавирусной инфекции «такого закона не хватает».

«При обсуждении целей создания Единого федерального информационного ресурса звучит задача получить данные не просто о каждом гражданине, но о домохозяйстве - для повышения обоснованности распределения социальной поддержки.

Системы информации о населении для подобных целей давно и успешно функционируют за рубежом – в Швеции, Бельгии, Франции, Аргентине, других странах. Но объективно ли сегодня, при существующем относительно невысоком уровне реальных доходов населения в нашей стране, определять реальные потребности социальной помощи по доходам семьи?», - задается вопросом доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Создание реестра не означает усиление контроля или слежки за каждым гражданином со стороны государства. В нем будут содержаться и так имеющиеся сведения, просто в одном месте. Но поскольку инициатива исходит от ФНС и речь идет о доходах граждан, это не может не настораживать. Налоговая будет видеть, например, что у безработного появилась в собственного дорогостоящая машина или недвижимость. Это даст властям повод поинтересоваться у гражданина об источнике средств.

В связи с этим Елена Воронкова обращает внимание на вопрос защиты данных в едином реестре. «Такая разноплановая информация о человеке, семье – ценный товар, предоставляющий большой интерес для мошенников.

Предусматривается, что отечественное законодательство защитит персональные данные федерального информационного ресурса, но человеческий фактор никто не отменял. Печальный российский и зарубежный опыт утечки персональной информации из государственных баз данных заставляют задуматься о необходимости повышения мер сохранения их конфиденциальности», - добавила эксперт.

Утечка информации – большая проблема. На черном рынке за базы персональных данных неплохо платят мошенники, которые вымогают у людей деньги под видом работников банков, сотрудников соцслужб. В конце прошлого года британская исследовательская компания Comparitech сообщила об утечке данных о 20 млн человек из ЦОД ФНС, однако в российской налоговой службе информацию назвали «провокацией».