Регионы получили средства на оснащение и модернизацию коечного фонда

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По распоряжению Правительства России Минфин перечислил регионам дополнительно 32 млрд 408 млн рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.

Средства будут направлены на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медучреждений и проведение работ по его обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты для осуществления деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение коронавируса.

На заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 17 апреля Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что нужно и дальше создавать новые резервы, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. «Все койко-места – и имеющиеся, и только формируемые – должны быть оснащены необходимым оборудованием, а отделения и больницы – ключевыми специалистами, чтобы больные получали квалифицированную медицинскую помощь. Это нам поручил сделать Президент», – отметил Михаил Мишустин.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.