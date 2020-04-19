Медведев: ситуация в экономике кое-где уже напоминает коллапс

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Глава "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса заявил, что в ряде отраслей экономики ситуация становится критической.

"Ситуация по сути напоминает коллапс — то есть, просто ничего нет", - заявил он.

По словам экс-премьера, все страны мира на это "готовят свой ответ".

Медведев добавил (цитата по РИА), что многие предприятия, чтобы избежать разорения, "вынуждены сокращать персонал" и есть сомнения, " что ситуация здесь в ближайшее время изменится у лучшему".

Экс-премьер добавил, что президент Владимир Путин уже принял ряд решений о поддержке экономики, но "жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться". Он призвал правительство обратить внимание на компании, которые вышли из сегмента малого и среднего бизнеса, но не достигли размера крупных.

Телеграм-канал "Незыгарь" при этом приводит также такую цитату: "Ответ на вопрос, когда это все кончится, знает один только Господь Бог".

Источник: Московский Комсомолец