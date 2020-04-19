Отрасли на грани коллапса

/В России/

У Мишустина попросили экстренных мер поддержки.

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис еще только набирает обороты, но главные потерпевшие от него сектора бизнеса уже известны. Среди них, безусловно, сфера услуг, общепит, непродовольственная торговля. Как стало известно «МК», представители этих отраслей через Минпромторг обратились к премьеру Мишустину с письмом, предлагающим принять экстренные меры господдержки этих отраслей. В противном случае, считают авторы обращения, данные сферы ждет коллапс, который неминуемо ударит по миллионам рядовых потребителей – даже когда эпидемия останется позади.

По информации «МК», целый ряд общественных объединений малого и среднего бизнеса – «Опора России», Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли, Национальная ассоциация кулинаров, Российский совет торговых центров и ряд других – через Министерство промышленности и торговли обратились с письмом к главе правительства. Они просят экстренно принять дополнительные меры поддержки сферы услуг, непродовольственной торговли и общепита в условиях коронавируса - в дополнение к тем, что уже озвучены президентом Путиным.

Представители данных секторов бьют тревогу: их бизнес в силу принятых властями решений по борьбе с пандемией практически обнулен. Падение оборотов ресторанов, баров, кафе, столовых, непродовольственных магазинов, торговых центров за прошедшие недели карантина составило порядка 80%. Авторы обращения утверждают, что последствия спада потребления, который продлится, по их оценкам, не менее полугода, приведет к неизбежному финансовому краху сфер непродовольственной торговли, общепита, бытовых услуг. Предприятия названных секторов уже сократили, как минимум, на 20% свой персонал, и это только начало. Что же касается налогов, то при названном падении оборотов они просто не платятся по факту и никакие налоговые каникулы данный бизнес не спасут – его ждет массовое банкротство. А значит, когда эпидемия закончится, людям просто негде будет питаться и некуда пойти за покупками.

Главное, о чем просят в сложившихся обстоятельствах представители этих сфер бизнеса у правительства: дать им возможность «встать на паузу», но не погибнуть. Что для этого требуется? Разумеется, в первую очередь, налоговые льготы: бизнес просит отменить на полгода начисление НДС, налога на прибыль, НДФЛ, иных фискальных сборов, а по уже насчитанным ранее - дать отсрочку на тот же срок.

Авторы обращения просят дать право работодателям отпускать своих сотрудников в вынужденный отпуск на срок до 6 месяцев. При том, чтобы 80% зарплаты на этот период уволенным платило государство. Необходимо вытащить пострадавшие отрасли и из затягивающейся кредитной петли. Для этого предлагается ЦБ выработать меры льготного рефинансирования кредитов, предоставить бизнесу кредитные каникулы, плюс отказаться от всех видов штрафов и пени за просрочку. Особенно, эти меры актуальны для крупных торговых центров, которых в стране порядка 1000: они, в основном, возводились на заемные средства и сейчас в большинстве своем находятся в закредитованном состоянии.

По мнению авторов обращения, очень важно не разорвать уже сложившиеся в данных отраслях производственные цепочки, для чего требуется предоставление «арендной амнистии». Речь идет о запрете расторжения действующих договоров аренды, кроме как по соглашению сторон.

Ну и еще одна важная предлагаемая мера: установить мораторий на все варианты дополнительного регулирования общепита, непродовльственной торговли и сферы услуг. В частности, отложить до лучших времен резонансные решения о введении экологического и утилизационного сбора, а также об установлении российского программного оборудования на электронику и бытовую технику.

Пандемия и связанный с ней режим самоизоляции рано или поздно закончится. Люди выйдут из своих домов, ринутся за отложенными покупками, заполнят торговые центры, вернутся в рестораны, кафе, столовые…Вот только спустя несколько месяцев вполне может так случиться, что пойти будет некуда и все двери окажутся закрытыми. По нашим данным, в обращении на имя премьера не указана цена тех мер, которые просит бизнес у правительства. Но какой бы она ни была, очевидно: восстанавливать сферу услуг, общепита и непродовольственной торговли с нуля государству обойдется куда дороже.

Источник: Московский Комсомолец