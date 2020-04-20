«Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений

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Технические специалисты «Ростелекома» и АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») по заказу Госкорпорации «Роскосмос» установили в Астрахани унифицированную станцию сбора измерений, которая повысит точность работы Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Станция будет принимать информацию со спутников всех существующих навигационных систем с открытыми сигналами.

Объект в Астрахани стал первым проектом «Ростелекома» на юге России для «Роскосмоса» и одним из нескольких десятков подобных в высокоточном комплексе функциональных дополнений ГЛОНАСС, созданным госкорпорацией для получения сверхточных местоопределений потребителями на всей территории страны.

«Для нас это первый серьезный опыт сотрудничества с РКС, одним из лидеров мирового космического приборостроения. Проект объединил в себе множество задач и показал, что “Ростелекому” под силу выполнение работ даже в космической отрасли», – отметил Сергей Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком».

Станция обеспечена бесперебойным электропитанием и подключена к центрам обработки навигационной информации «Роскосмоса» по оптической инфраструктуре «Ростелекома». Национальный цифровой провайдер предоставил для этого защищенный и обычный каналы связи, по которым передается вся необходимая информация.

Госкорпорация «Роскосмос» и ПАО «Ростелеком» уже долгое время являются стратегическими партнерами, продолжающими расширять и углублять долгосрочное сотрудничество, примером которого является размещение станции в Астраханском филиале ПАО «Ростелеком».

Источник: https://krasnodar.rt.ru/